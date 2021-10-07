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В Мензелинске спектакль «Преступление и наказание» покажут на татарском языке

Первый показ спектакля «Преступление и наказание» на татарском анонсировали в Татарстане
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Фото: Мензелинский государственный татарский драматический театр имени Сабира Амутбаева

В Мензелинском государственном татарском драматическом театре имени Сабира Амутбаева анонсировали премьерный показ спектакля «Преступление и наказание» по одноименному роману Федора Достоевского. Как уточняет «Татар-информ», спектакль впервые покажут на татарском языке 29 октября.

«Премьера станет первой театрализацией данного произведения на татарском языке в истории культуры Татарстана», — рассказала агентству завлит театра Нурсиба Адиева. По ее словам, генеральные прогоны с актерами уже провели. В постановке будет задействовано пять человек — трое актеров театра и двое дошкольников.

Отмечается, что спектакль был поставлен по федеральной программе «Культура малой родины».

Ранее сообщалось, что в Республике Дагестан завершился II Международный фестиваль национальных театров. Лучшим спектаклем признана постановка «Укрощение строптивой» Лакского музыкально-драматического театра имени Капиева.

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