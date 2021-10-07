Игорь Бутман открыл джазовый фестиваль Sakhalin Jazz

Саксофонист Игорь Бутман выступил в Южно-Сахалинске на открытии V фестиваля Sakhalin Jazz

Народный артист России Игорь Бутман выступил на открытии V музыкального фестиваля Sakhalin Jazz в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает ТАСС.

Бутман дал концерт на сцене зала «Октябрь». «Наша страна начинает освещаться именно с Дальнего Востока — с Сахалина, и чем лучше освещается Сахалин, тем лучше освещается вся страна», — заявил саксофонист на открытии.

Также на мероприятии выступили австралийская певица Фантине, гитарист Евгений Побожий и вибрафонист Иннокентий Иванов с группой Seem For Jazz.

Фестиваль завершится 8 октября большим концертом Фантине, Бутмана и Московского джазового оркестра. Также в рамках мероприятия — творческая встреча Бутмана и мастер-класс джазовой певицы Кристины Ковалевой.

Ранее в октябре сообщалось, что в Республике Дагестан завершился II Международный фестиваль национальных театров. Лучшим спектаклем была признана постановка «Укрощение строптивой» Лакского театра имени Капиева.