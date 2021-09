Звезды российского джаза выступят на фестивале в Южно-Сахалинске

Звезды российского джаза и саксофонист Игорь Бутман выступят на фестивале Sakhalin Jazz Festival в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает информационное агентство «Острова».

Как рассказали в Сахалинской областной филармонии, концерты организуют 6, 7 и 8 октября на сцене ККЗ «Октябрь». В первый день мероприятия гости смогут послушать группу вибрафониста и композитора Иннокентия Иванова Seem For Jazz при участии солистов Южно-Сахалинского камерного оркестра. На ту же дату запланировано выступление Бутмана, певицы Fantine и победителя крупного джазового конкурса мира Herbie Hancock Institute of Jazz guitar Competition Евгения Побожия.

Во второй день на сцену выйдет джазовая певица и композитор Кристина Ковалева вместе со своим проектом «Христя в Намисти». Перед посетителями также выступит трио Олега Аккуратова при участии Игоря Бутмана. Кроме того, саксофонист будет закрывать мероприятие вместе с Fantine и Московским джазовым оркестром, а также проведет творческую встречу с гостями.

Уточняется, что фестиваль Sakhalin Jazz Festival существует уже пять лет. Он организован Правительством Сахалинской области, региональным министерством культуры и архивного дела, продюсерским центром Igor Butman Music Group и Сахалинской филармонией.