Губернаторский симфонический оркестр приедет в Иркутскую область с гастролями

Губернаторский симфонический оркестр приедет с гастролями в Иркутскую область и отыграет концерты на территории пострадавших от наводнения в 2019 году населенных пунктов. Об этом сообщает «Байкал-инфо».

Первое выступление должно состояться 11 сентября во Дворце культуры «Прометей» в Тулуне. В рамках концерта будут исполнены арии из опер и сцены из балета П.И. Чайковского, «Венгерские танцы» И. Брамса, романсы А. Варламова, А. Алябьева, а также другие известные произведения.

С этой же программой оркестр 14 сентября выступит в Байкальске. Кроме того, 22 сентября запланированы гастроли в Нижнеудинске.

Отмечается, что поездки проводятся при поддержке Министерства культуры и архивов, а также Правительства Иркутской области.

Ранее сообщалось, что российские музыканты дали бесплатные концерты в кальдере вулкана Горелый в Камчатском крае и исполнили композиции Пьяццоллы, Паганини, Баха и Генделя. Уточнялось, что мероприятие прошло в рамках фестиваля «Музыкальная экспедиция».