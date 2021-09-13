В российском городе соседи создали кавер-группу и отыграли концерт во дворе

Проживающие на одной улице в Нижнем Новгороде россияне создали кавер-группу «квиNNта» и отыграли во дворе свой первый концерт. Кадрами с места событий поделился Telegram-канал Ni Mash.

Участники группы рассказали, что нашли друг друга в одном из сообществ в соцсетях, связанных с домами на Краснозвездной улице. По их словам, все началось с того, что двое музыкантов захотели найти единомышленников и опубликовали объявление в сети. В результате к ним присоединились трое соседей. Так и появилась «квиNNта», которая уже успела отыграть свой первый концерт во дворе.

«Это было наше первое выступление. Сильно волновались, но как только начали играть, волнение исчезло», — призналась вокалистка коллектива Марина. Она добавила, что работает переводчиком и занимается вокалом полгода.

Ранее сообщалось, что российские музыканты дали бесплатные концерты в кальдере вулкана Горелый в Камчатском крае. Уточнялось, что мероприятие прошло в рамках фестиваля «Музыкальная экспедиция».