Россиянин пробежал через всю Россию и поделился «лайфкахами»

Россиянин Максим Егоров пробежал через всю страну и раскрыл «лайфхаки», которые он узнал во время своего путешествия. Об этом мужчина рассказал в интервью «Ленте.ру».

Так, путешественник признался, что одним из неприятных моментов забега стали встречи с большими стаями собак. По воспоминаниям Егорова, поначалу он агрессивно реагировал на животных, однако позже придумал как перестать бояться бродячих псов.

«В одной из деревень похвалил пса — и он внезапно замолчал. Взял этот прием на вооружение», — поделился секретом россиянин.

Егоров добавил, что когда видел несколько псов, присаживался на корточки и подзывал их к себе, чтобы погладить. По словам путешественника, они становились дружелюбными и начинали вилять хвостами — это позволяло мужчине дальше продолжать бежать.

Ранее в ноябре 2020 года российская стюардесса раскрыла самые полезные лайфхаки для пассажиров в аэропорту. Так, девушка посоветовала путешественникам по возможности проходить процедуру регистрации на рейс онлайн, чтобы, например, если у туриста нет багажа, ему не пришлось тратить время в очереди.