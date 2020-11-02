Российская стюардесса раскрыла лайфхаки для пассажиров в аэропорту

Российская стюардесса раскрыла самые полезные лайфхаки для пассажиров в аэропорту. Соответствующей информацией она поделилась на своей странице в Instagram.

Во-первых, она посоветовала путешественникам по возможности проходить процедуру регистрации на рейс онлайн, чтобы, например, если у туриста нет багажа, ему не пришлось тратить время в очереди. В случае же, если туристу необходимо сдать чемодан, он может встать ближе к стойкам бизнес-класса, так как они иногда также обслуживают пассажиров эконом-класса.

Сотрудница авиакомпании обратила внимание и на то, что в процессе предполетного досмотра, как правило, ленты по левой стороне менее загружены — «все правши инстинктивно кладут вещи справа», уточнила автор поста.

«Всю важную информацию лучше сохранить на смартфон, а не надеяться на интернет. А лучше всего — распечатать (так делает не только ваша бабушка)», — подчеркнула бортпроводница, также посоветовав брать с собой в самолет тройник, так как все розетки на борту могут быть заняты.

30 октября другая российская стюардесса назвала пять главных ошибок пассажиров во время полета. В первую очередь девушка посоветовала не путешествовать на голодный желудок, поскольку «не все авиакомпании предоставляют питание на борту» — лучше плотно поесть перед вылетом, а также пить больше воды, чтобы избежать обезвоживания.