Российская стюардесса раскрыла содержимое сумки бортпроводника

Российская стюардесса раскрыла содержимое сумки, которую члены экипажа, как правило, берут с собой в путешествие. Соответствующей информацией она поделилась на своей странице в Instagram.

В первую очередь, по словам девушки, особое внимание следует уделить перечню необходимых документов — в ее собственный список, в частности, входят паспорта, ID-карта, свидетельство бортпроводника и приложение к нему, медицинская книжка и карточка врачебно-летной экспертной комиссии.

Помимо этого, для работы стюардессе необходимо взять с собой на борт светоотражающий жилет, фартук, счетчик для подсчета пассажиров и ручку для заполнения документов.

Кроме того, среди личных вещей, которые члены летного состава упаковывают в сумку, числятся запасные колготки, увлажняющий крем, антисептик, средства индивидуальной защиты (маска и перчатки), расческа, лак для волос, косметичка и капли для глаз. Более того, для отдыха они могут взять в самолет книги и наушники.

Автор поста также посоветовала подписчикам составлять список необходимых вещей за несколько дней до поездки, «чтобы лишний раз не трепать себе нервы» по поводу забытых предметов.

13 октября сообщалось, что российская бортпроводница рассказала о содержимом дорожного чемодана, показав его на видео. Пользователи в комментариях восхитились минимальным набором вещей девушки, одна из подписчиц призналась, что тоже хотела бы быть стюардессой, но она «не такая женственная».