Стюардесса рассказала пассажирам о главном условии в общении с бортпроводниками

Неизвестная стюардесса поделилась советами по поводу правильного поведения пассажиров с бортпроводниками и рассказала о главном условии в общении с ними. Соответствующая дискуссия развернулась на Reddit, на нее обратили внимание в Daily Express.

По ее словам, самое важное в процессе взаимодействия с членами экипажа — быть вежливым и благодарным, при этом не ожидая ничего взамен, к примеру, повышения класса обслуживания или дополнительных льгот.

«Вам необходимо быть искренними с бортпроводниками, потому что у них тяжелая работа — им приходится иметь дело со множеством капризных людей, — а не потому, что вы втайне надеетесь, что это что-то вам даст», — пояснила автор треда.

Кроме того, пользовательница порекомендовала обращаться к стюардессам по имени и чаще говорить им «спасибо» за все, что они делают. «Рекомендую взять с собой упаковку шоколадного ассорти и отдать его бортпроводникам в процессе посадки», — добавила она.

28 октября бывший бортпроводник британского лоукостера перечислил самые раздражающие привычки авиапассажиров. Так, членов экипажа раздражает, когда пассажиры проносят в салон самолет множество сумок, а потом не могут разместить их на полках. В результате стюардессам приходится тратить время на помощь в поднятии тяжестей, хотя это не входит в их обязанности.