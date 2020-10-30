Стюардесса с трудом оттащила от двери решившего выйти над Тихим океаном туриста

Пассажир самолета авиакомпании Hawaiian Airlines решил выйти из лайнера во время полета над Тихим океаном. Об инциденте сообщает Fox News.

По его информации, случай произошел на борту, летевшем из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, в Гонолулу, штат Гавайи. Во время рейса один из туристов захотел открыть аварийную дверь и покинуть лайнер, однако попутчикам и персоналу удалось его остановить.

Как рассказала стюардесса, она с трудом оттащила агрессивного путешественника от дверной ручки. Другие свидетели уточнили, что мужчина буквально прилип к ней и был полон решимости выйти из самолета над океаном.

После посадки в Гонолулу нарушителя задержали. Представитель перевозчика подтвердил инцидент и добавил, что другие путешественники находились в полной безопасности, так как открыть дверь салона во время полета невозможно.

В марте самолет American Airlines, следовавший из Чикаго в Даллас, совершил экстренную посадку из-за неприемлемых действий пассажира. Оказалось, что один из туристов попытался открыть дверь аварийного выхода во время полета. Члены экипажа повалили его на пол и держали в таком положении до приземления. Затем его арестовали.