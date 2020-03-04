Пассажир попытался выйти из самолета на ходу и сорвал рейс

Мужчина попытался открыть дверь самолета, чтобы выйти из лайнера на ходу, и сорвал рейс. Об инциденте сообщает The Sun.

Лайнер авиакомпании American Airlines, следовавший из Чикаго в Даллас, совершил экстренную посадку в городе Сент-Луис Ламберт. Оказалось, что один из туристов попытался открыть дверь аварийного выхода во время полета. Члены экипажа и попутчики повалили его на пол и держали в таком положении до приземления.

Один из очевидцев опубликовал в Twitter видеоролик, на котором видно, как сотрудники полиции выводят нарушителя из самолета. Представитель аэропорта заявил, что мужчину арестовали.

В марте самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс U6 609 из Челябинска в Москву, экстренно сел в Казани из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. В казанском аэропорту борт встретила скорая помощь. Мужчину 1959 года рождения доставили в больницу с сердечным приступом. О его состоянии ничего не сообщается.

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