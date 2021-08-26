Простой способ уберечь телефон во время отдыха на пляже возмутил россиян

Российская туристка, отдыхающая на одном из отечественных курортов, показала простой способ спрятать ценные вещи на пляже, чтобы пойти купаться. Видео с ее лайфхаком публикует Instagram-аккаунт @live.sochi, освещающий события на Кубани.

Так, по словам девушки, чтобы уберечь телефон или деньги во время отдыха, необходимо взять с собой контейнер для еды, убрать туда гаджет, а потом закопать его в песок. После этого нужно накрыть «клад» полотенцем, а затем можно отправляться в море и не беспокоиться о том, что вещи украдут.

Пользователи сети негативно отреагировали на совет. Посмотрев ролик с лайфхаком, они возмутились легкомысленности туристки.

«Потом украдут полотенце, и ты не можешь найти место», «Пока мы на адлерском пляже будем разгребать камни, чтобы закопать контейнер, все люди уже успеют заметить и запомнить, куда и что ты прячешь», «Спасибо, теперь все запомнили, как искать чужие телефоны», «Сразу видно, что девушка ни разу в песке ничего не прятала! Потом найти что-нибудь нереально!» — комментировали подписчики под постом.