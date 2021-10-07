На кинофестивале в Калуге покажут фильмы о космосе

В Калуге с 12 по 16 апреля 2022 года состоится кинофестиваль «Циолковский»

С 12 по 16 апреля в Калуге пройдет кинофестиваль «Циолковский» — на мероприятии в формате кинотуризма покажут фильмы о космосе. Об этом сообщает ТАСС.

Президент кинофестиваля Игорь Угольников предложил провести открытие на площадке музея истории космонавтики Калуги. Помимо просмотра тематических кинокартин и передач, состоится празднование 50-летнего юбилея фильмов «Солярис» и «Укрощение огня».

Отмечается, что школьники и студенты смогут посещать мероприятия фестиваля с использованием «Пушкинской карты».

Ранее в октябре с Верховажском районе Вологодской области прошел первый фестиваль деревенского кино «ПЕЧКАфест». Организаторы поставили тематический акцент на деревню и жизнь сельчан. Мероприятие откроет показ фильма режиссера Григория Аронова «Весенние перевертыши». Затем запланирован мастер-класс и небольшой концерт фольклорного ансамбля «Горенка».