В Карачаево-Черкесии снимут фильм о возвращении мальчика из Москвы в аул

В 2022 году в Карачаево-Черкесии снимут фильм о вернувшемся в родной аул мальчике

В Карачаево-Черкесии снимут полнометражный фильм о возвращении 11-летнего мальчика из Москвы в родной аул. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал руководитель Союза кинематографистов региона Магомет-Али Найманов, съемки начнутся весной 2022 года. Над картиной будут работать выпускники школы кино «Киностарт», получившей поддержку Фонда президентских грантов.

Родившийся в столице главный герой киноленты оказывается в кавказском ауле, где живут его бабушка и дедушка. Он начинает ходить в новую школу, хотя даже не знает местного языка. «Другие герои картины — соседский мальчик, который становится для главного героя проводником в этот мир, и девочка, которая ему очень понравилась. Она ездит верхом, и чтобы привлечь ее внимание, он просит деда научить его верховой езде. Должно получиться очень доброе кино», — отметил Найманов.

Уточняется, что идея проекта принадлежит ему. Авторами сценария выступят Вадим Саитов и Халимат Гергокова. В Союзе кинематографистов республики рассказали, что надеются на финансовую помощь от Министерства культуры России, поэтому уже отправили соответствующую заявку.

