В Прикамье и на Урале пройдет фестиваль в честь Чехова и Бунина

С 7 по 13 октября в городах Прикамья и Урала пройдет спецпроект Академии кинематографического и театрального искусства имени Михалкова, посвященный творчеству писателей Антона Чехова и Ивана Бунина. Об этом сообщили в пресс-службе академии, передает ТАСС.

На фестивале пройдут открытые лекции и мастер-классы, в том числе посвященные актерскому мастерству.

«В рамках мастер-классов педагоги раскроют секреты профессиональной актерской игры в порой непростых условиях съемочной площадки, ответят на тематические вопросы», — рассказали организаторы.

Ранее сообщалось, что с 12 по 16 апреля 2022 года в Калуге пройдет фестиваль «Циолковский», на котором покажут фильмы про космос. Помимо просмотра тематических кинокартин и передач, состоится празднование 50-летнего юбилея фильмов «Солярис» и «Укрощение огня».