Десять российских фильмов покажут на фестивале в Израиле

Фестиваль Russian Film Festival пройдет в Израиле в онлайн-формате. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

C 7 октября по 4 ноября на израильской платформе Yes можно будет посмотреть десять российских фильмов последних лет. Все они будут адаптированы для показа на иврите.

Речь идет о таких картинах, как «Дылда» Кантемира Балагова, «Одесса» Валерия Тодоровского, «Спутник» Егора Абраменко, «Юморист» Михаила Идова, «Родные» Ильи Аксенова, «Sheena667» Григория Добрыгина, «Давай разведемся!» Анны Пармас, «Доктор Лиза» Оксаны Карас и «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского. Кроме того, в программу вошел мультсериал «Царевны», который покажут с профессиональным дубляжом на иврите.

Организаторы Russian Film Festival рассчитывают, что они смогут вызвать интерес не только у русскоязычной, но и у местной аудитории. Отмечается, что мероприятие стартовало в 2020 году и уже успешно прошло в 11 странах мира.