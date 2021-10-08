В башкирском селе Воскресенское провели ярмарку и мастер-классы

В Башкирии провели выставку под названием «Этно-село Воскресенское». Об этом сообщает информационное агенство «Башинформ».

Мероприятие состоялось в селе Воскресенское на площадке фестиваля «Юрактау». Известно, что местные жители привезли на ярмарку изделия ручной работы и выпечку, а также провели для гостей праздника бесплатные мастер-классы по изготовлению обережных венков. Всего выставку посетили более 250 человек.

«На мастер-классе мы познакомили наших гостей с техникой плетения венков-оберегов (...) Бытовало поверье, что прибитые на дверях веночки обеспечивают всей семье здоровье на целый год», — подчеркнула руководитель проекта Наталья Смирнова.

По информации издания, проект реализуется на средства автономной некоммерческой организации «Экспертно-диагностическая лаборатория». В 2021 году «Этно-село Воскресенское» стал победителем конкурса президентских грантов.

В октябре жители Хабаровского края представили более 500 литров варенья на фестивале. Ярмарка проходило в деревне Дормидонтовка. Сообщалось, что в торговые ряды встали около 70 жителей окрестных сел и районного центра, среди которых были крупные производители пищевых продуктов, а также любители.