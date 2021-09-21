В Саратове пройдет международная книжная ярмарка

В Саратове состоится седьмая международная книжная ярмарка «Волжская волна». Об этом сообщает региональный портал «Общественное мнение» во вторник, 21 сентября.

Мероприятие пройдет с 30 сентября по 3 октября на Театральной площади города. В ярмарке примут участие издательства из более чем 30 регионов России, а также из Белоруссии и Украины.

Отмечается, что столичное правительство представит на ярмарке лучшие образцы проектов программы «Москва книжная», которые затем будут подарены библиотекам Саратова и Саратовской области.

Также в рамках «Волжской волны» пройдут встречи с известными писателями, среди которых заявлены Анна Гончарова, Владимир Вишневский и Павел Басинский. Одной из ключевых тем ярмарки станут «Гагаринские чтения», посвященные первому полету в космос. В нем примут участие музеи Юрия Гагарина из Оренбурга, Смоленска и других городов.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке стартовал фестиваль «Дни Эрмитажа». Организаторы мероприятия рассказали, что в дни фестиваля гостей и жителей города ожидает насыщенная программа, состоящая из квестов, выставок, кинопоказов.