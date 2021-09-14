В Большом Болдине прошел финал творческого конкурса «Всемирный Пушкин»

Финал V Международного творческого конкурса «Всемирный Пушкин» состоялся в Большом Болдине. Об этом сообщает портал «Русский мир».

Мероприятие проходило с 10 по 12 сентября в Государственном литературно-мемориальном и природном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Болдино». Известно, что конкурс стартовал в 2016 году и за пять лет в нем приняли участие более полутора тысяч авторов из почти 40 стран мира.

Согласно материалу, в шорт-лист вошли 12 финалистов: Елизавета Андреева, Софья Сыромятникова, Дана Курская, Кира Марченкова, Дарина Лысаковая и Зарина Бикмуллина, а также Наталья Лифанова, Евгения Казанцева, Ирина Михайлова, Анна Бабина, Дмитрий Лагутин и Татьяна Панкратова. Отмечается, что конкурсанты соревновались в номинациях «Поэзия» и «Проза».

По информации издания, для победителей и гостей конкурса организовали экскурсии по Болдинскому музею-заповеднику и Музею литературных героев «Повестей Белкина» во Львовке. Кроме того, были проведены концертные программы с участием студентов Нижегородского областного колледжа культуры, этномузыканта и собирателя народных песен Олега Щукина.

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