На Кубани пройдет крупнейший в России фестиваль казачьей культуры

В Усть-Лабинском районе Краснодарского края пройдет крупнейший в стране фестиваль традиционной казачьей культуры. Об этом сообщает «Живая Кубань».

Фестиваль откроется 22 октября на улицах Усть-Лабинска праздничными шествиями с песнями и танцами. В программу войдут более 100 мероприятий, в том числе охватывающие фольклорные, певческие, кулинарные и ремесленные традиции.

23 и 24 октября мероприятия продлятся в хуторе Аргатов, у гостей будет возможность услышать старинные песни, спеть и станцевать вместе с профессиональными артистами, а также познакомиться с казачьими обрядами, среди которых ­— проводы на службу, подготовка приданого и выкуп невесты.

В хуторе также будет действовать выставка исторического казачьего оружия. Кроме того, гостей научат работать на гончарном круге, ткать народные узоры, ковать подковы и делать кукол из соломы. Для детей подготовлена отдельная программа.

Ранее сообщалось, что в России пройдет VII фестиваль православной культуры и традиций сельских поселений и малых городов «София». Цель фестиваля — сохранение и развитие самобытной культуры и творческих традиций в сельских поселениях и малых городах России, а также популяризация российской танцевальной и певческой культуры, развитие внутреннего туризма и изучение культурной географии страны.