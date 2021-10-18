В Кузбассе рассказали о подготовке к фестивалю «Шерегешфест»

Открытие горнолыжного сезона на популярном среди россиян курорте Шерегеш планируется в середине ноября. Об этом со ссылкой на Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса сообщает портал NGS42.ru.

В ведомстве отметили, что точных дат проведения фестиваля «Шерегешфест» пока нет, однако власти региона надеются провести его в середине ноября. По словам собеседников портала, в этом году для участников мероприятия подготовили обширную развлекательную программу, включающую массовые спуски лыжников и сноубордистов, а также детские игровые программы и выступления известных артистов.

В Минтуризме Кузбасса также рассказали об открытии сезона на других местных курортах. Так, в «Горной Саланге» открытие сезона состоится на ноябрьских праздниках, в экокомплексе «Танай» — 20 или 27 ноября, горнолыжный комплекс «Югус» начнет активно принимать отдыхающих с середины ноября, а «Золотая гора» — с конца ноября.

Журналисты NGS42.ru указывают, что точная дата открытия сезона в Шерегеше уже появилась на туристическом портале Кузбасса VisitKuzbass. Согласно опубликованным данным, праздничный фестиваль запланирован на 13 ноября.

Ранее россиянам, планирующим отправиться зимой на горнолыжные курорты России, рассказали о плюсах и минусах разных регионов страны, а также назвали оптимальную стоимость ски-пассов.