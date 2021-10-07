Россиянам назвали лучшие горнолыжные курорты страны

Самым популярным горнолыжным курортом, куда запланировали отправиться россияне в начале зимнего сезона, назван комплекс Ай-Петри в Ялте. О предпочтениях туристов стало известно из исследования сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Специалисты сервиса составили список лучших горнолыжных направлений страны, где чаще всего россияне бронировали жилье в период с ноября 2021 по январь 2022 года. Так, возглавил рейтинг курорт Ай-Петри в Крыму. Второе по востребованности место — Красная Поляна в Сочи. Третью строчку занял центр Банное в республике Башкортостан.

Помимо прочего, россияне отметили горнолыжные комплексы на Эльбрусе, в Екатеринбурге, Перми и Тюмени. Также туристы заинтересовались отдыхом в Белокурихе (Алтайский край), в Златоусте (Челябинская область) и Токсово (Ленинградская область).

Согласно данным статистики, дешевле всего туристам обойдется проживание в Златоусте. Так, средняя стоимость ночи в отеле начинается от 1,2 тысячи рублей. Наиболее дорогой вариант — в Екатеринбурге. Сутки проживания обойдутся в 10 тысяч рублей.

Ранее в октябре российским отцам назвали лучшие направления для отдыха с детьми осенью. Первое место списка заняла Алушта, на втором месте — Сочи. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург.