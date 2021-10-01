Россиянам назвали оптимальные цены на горнолыжных курортах страны

Стоимость ски-пассов на горнолыжных курортах страны составляет от 1,2 до 4 тысяч рублей

Россиянам, планирующим отправиться зимой на горнолыжные курорты России, рассказали о плюсах и минусах разных регионов страны, а также назвали оптимальную стоимость ски-пассов. Подборку мест и цен подготовил «Рамблер».

Одним из самых популярных мест для зимних путешествий стал Шерегеш. По словам экспертов, снег на этом курорте считается одним из лучших в мире, в сезон толщина снежного покрова достигает четырех метров. Стоимость ски-пасса на один день катания составляет 1,5-3 тысячи рублей. Кроме того, на курорте работают горнолыжные школы для взрослых и детей.

Также эксперты советуют отправиться в Кировск на горнолыжный курорт «Большой Вудъявр». К услугам туристов 23 трассы общей протяженностью 25 километров, стоимость ски-пасса — 1,3-1,6 тысячи рублей в день. Отмечается, что в высокий сезон наиболее доступным вариантом будет аренда жилья в частном секторе, снаряжение для катания лучше арендовать в городе, так как цены в прокатах комплекса намного выше.

Еще одно популярное место для катания зимой на сноуборде и на лыжах — «Роза Хутор» в Сочи. На курорте работает 28 канатных дорог, общая протяженность трасс — 102 километра, для гостей оборудованы пешие тропы, парк водопадов и смотровые площадки. Суточный билет на подъемники комплекса обойдется в 3,5-4 тысячи рублей. Специалисты предупредили, что приезжать в горы лучше в будние дни, так как в выходные и праздники наблюдается большой поток отдыхающих.

Более бюджетным вариантом является Домбай в Карачаево-Черкесской республике. Курорт подходит как начинающим, так и более опытным любителям активного отдыха. Ски-пасс на сутки можно приобрести за 1,2-2 тысячи рублей. Помимо прочего, туристы могут съездить на экскурсии в ближайшие города — Железноводск или Кисловодск, искупаться в термальных источниках и попить настоящего нарзана.

Ранее в сентябре россияне назвали альтернативу курорту богачей на Новый год. Согласно данным туроператоров, большинство туристов предпочитает встретить начало 2022 года на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи.

