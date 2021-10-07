Россиянам назвали оптимальные цены туров на популярный горнолыжный курорт страны

АТОР: стоимость самого дешевого тура в Шерегеш с перелетом начинается от 49 тысяч рублей

В декабре стоимость тура с проживанием в отеле и перелетом на горнолыжный курорт Шерегеш начинается от 49 тысяч рублей для двоих туристов. Оптимальные цены путевок назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Отмечается, что в Шерегеше горнолыжный сезон начинается в ноябре, поэтому туроператоры уже подготовили для туристов программы туров с перелетами из разных городов страны. Так, самыми популярными месяцами для поездки считаются вторая половина декабря и февраль.

Например, самый дешевый тур в отеле «Шориленд» без питания и с вылетом 12 декабря обойдется двоим туристам в 49 тысяч рублей. Наиболее дорогой вариант — путевка с заездом на те же даты в гостиницу «Альпен-клаб» без питания: за недельное проживание с авиабилетами придется заплатить 72 тысячи рублей.

Более ранее предложение — заезд с 5 декабря в отель «Кия» на базе завтраков: недельный тур обойдется в 64,8 тысячи рублей на двоих, перелет включен в стоимость. Если рассматривать турпакет только с проживанием без авиабилетов, то цены на размещение в гостиницах Шерегеша начинаются от 36 тысяч рублей на двоих.

Ранее в октябре россиянам, планирующим отправиться зимой на горнолыжные курорты России, рассказали о плюсах и минусах разных регионов страны, а также назвали оптимальную стоимость ски-пассов. Так, в Шерегеше один день катания по трассам обойдется в 1,5-3 тысячи рублей.