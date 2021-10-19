В Великом Новгороде подвели итоги всероссийского конкурса юных кинематографистов

В Великом Новгороде подвели итоги всероссийского конкурса юных кинематографов «Десятая муза». Лауреатами I степени признаны уроженцы Вологодской области, сообщает «Вологда регион».

Отмечается, что Милана Сапареева из Сосновской школы Вологодского района победила в номинации «Документальный экран» с работой «Человек с большой буквы». Воспитанница детского технопарка «Кванториум» города Вологда Софья Огурцова стала лауреатом в категории «Анимационное искусство» с работой «Я не понимаю, кто мой друг».

«Десятая муза» посвящена памяти заслуженного деятеля искусств РСФСР, кинооператора-документалиста Сергея Чернышева. В заключительном этапе состязания за победу боролись около 100 участников. Конкурс проводится в рамках фестиваля «Траектория технической мысли», в нем участвуют дети от 10 до 18 лет.

Ранее сообщалось, что этно-рок-группа «Саган Турлааг» из Республики Бурятия победила на всероссийском конкурсе народных коллективов «Традиции».