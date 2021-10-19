Рок-группа из Бурятии победила на всероссийском конкурсе народных коллективов

Этно-рок-группа «Саган Турлааг» из Республики Бурятия победила на всероссийском конкурсе народных коллективов «Традиции». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

За победу в «Традиции» состязались 45 музыкальных коллективов со всей России. Основная часть конкурса прошла в Перми с 14-го по 16 октября, в ней участвовала 21 группа. «Саган Турлааг» победила в категории «Ансамбли этно-футуристического направления».

Отмечается, что средства на поездку музыканты собирали путем краудфандинга. «Если бы не поддержка друзей, земляков, предпринимателей, эта поездка на всероссийский конкурс могла бы не состояться. Спасибо вам всем за то, что дали шанс представить свое творчество на российской площадке», — заявили члены группы.

Ранее сообщалось, что в Сочи подвели итоги восьмого международного конкурса «Молодой балет мира». Гран-при в младшей возрастной группе завоевали россияне Макар Михалкин и София Маймула.