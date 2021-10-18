В Португалии открыли бюст Гагарину

В португальском технопарке «Тагуш Парк» прошла церемония открытия бюста Юрию Гагарину. Об этом сообщает ТАСС.

В воскресенье, 17 октября, в технопарке «Тагуш Парк» в Оэйраш состоялась торжественная церемония открытия бюста советского космонавта Юрия Гагарина по случаю 60-летия первого полета человека в космос. На мероприятии присутствовал посол России в Португалии Михаил Камынин, руководство мэрии города и промышленной территории, и португальское общество дружбы с Россией «Ассоциация имени Ю. А. Гагарина».

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Бронзовый бюст космонавта по инициативе российского посольства был преподнесен в дар городу Оэйрашу Международным благотворительным фондом «Диалог культур — единый мир».

Кроме того, 4 октября по инициативе российского посольства Астрономическая обсерватория Лиссабона представила для выпуска в оборот почтой Португалии открытки с Юрием Гагариным. Инициатива стала возможной благодаря активной поддержке со стороны представительства Россотрудничества и португальского общества дружбы с Россией «Ассоциация имени Ю. А. Гагарина».

Ранее в августе на фасаде смоленской школы появилось граффити с Юрием Гагариным. Уточняется, что такое место для граффити выбрали не просто так: школа расположена на проспекте Гагарина. Над проектом работает уличный художник Антон Панфилов, более известный под псевдонимом Flash_one.