Российский космонавт показал фото Саратова и Энгельса из космоса

Российский космонавт Олег Новицкий сфотографировал Саратов и Энгельс из космоса. Снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Привет, Саратов и Энгельс! Как у вас с осенней погодой?», — написал Новицкий.

Он также рассказал, что Саратов является одним из крупнейших городов Поволжья и за несколько веков стал самым населенным городом России. Его город-спутник — Энгельс с населением более 225 000 человек, добавил космонавт.

Ранее сообщалось, что с 12 по 16 апреля 2022 года в Калуге пройдет кинофестиваль «Циолковский», на котором покажут фильмы о космосе. Помимо просмотра тематических кинокартин и передач, состоится празднование 50-летнего юбилея фильмов «Солярис» и «Укрощение огня».