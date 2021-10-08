В Свердловской области пройдет фестиваль документального кино «Россия»

В Свердловской области пройдет XXXII открытый фестиваль документального кино «Россия». Об этом сообщает портал «Между строк».

Мероприятие начнется 15 октября и завершится 20-го. Фестиваль пройдет в Екатеринбурге и еще в семи городах региона. Все кинопоказы бесплатные.

В этом году организаторам прислали 427 фильмов из Москвы, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Иркутска, Кемерово, Клина, Смоленска, Мурманска и Белгорода, а также из стран ближнего зарубежья. Оргкомитет «России» отобрал 32 полнометражные документальные ленты и 31 телевизионную картину.

Отмечается, что фестиваль «Россия», который проводится в Екатеринбурге с 1988 года, — один из старейших смотров документального кино в стране.

Ранее в октябре сообщалось, что с 12 по 16 апреля 2022 года в Калуге пройдет кинофестиваль «Циолковский», на котором покажут картины про космос.