В Краснодаре откроется бесплатная фотовыставка

В Краснодаре с 26 октября по 7 ноября пройдет выставка фотографа Дмитрия Сеника

Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств откроется бесплатная выставка Дмитрия Сеника «Фотографика». Об этом сообщается на сайте учреждения.

Мероприятие продлится с 26 октября по 7 ноября 2021 года. На нем будет представлено более 30 работ, снятых на улицах Краснодара.

В материале отмечается, что фотографии Сеника близки к графическому рисунку. Автор экспозиции исследует город, создавая абстрактные изображения из объектов, на которые люди обычно не обращают внимания. В его объектив попадают элементы архитектуры, растения, силуэты и тени.

Дмитрий Сеник — фотограф из Краснодара, является членом Союза фотохудожников России, стипендиатом Министерства культуры РФ. Основные направления творчества: абстрактная и стрит-фотография. Отмечается, что он участвует в межрегиональных выставках, представляя кубанскую фотографию. В выходные и праздничные дни с 16:00 Сеник будет проводить экскурсии по собственной выставке.

Ранее в октябре сообщалось, что в Новосибирске открылась благотворительная выставка о пандемии. Организатором события стал местный фармпроизводитель Renewal («ПФК Обновление»). Молодым художникам дали возможность представить гостям свои работы на профессиональной экспозиции в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств.

