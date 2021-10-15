В Новосибирске открылась благотворительная выставка о пандемии

Молодые художники из Новосибирска представили свои работы на благотворительной выставке

В Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) открылась благотворительная выставка о пандемии «Великолепная изоляция. Обновление». Об этом сообщает «NGS.ru».

Организатором события стал местный фармпроизводитель Renewal («ПФК Обновление»). Специалисты отобрали пятнадцать работ почти из сорока эскизов, которые поступили на конкурс. Так, молодым художникам дали возможность представить гостям свои работы на профессиональной экспозиции.

На открытии выставки состоялся аукцион: посетители могли приобрести любую картину или сувенир с изображением картин за пожертвования. Вырученную сумму организаторы направили в благотворительный фонд «Солнечный город» на проект «Остаться с мамой» (инициатива помогает матерям, которые попали в трудную жизненную ситуацию).

В общей сложности на аукционе удалось собрать 200 тысяч рублей. Девять картин отправят покупателям после завершения работы выставки.

Ранее в октябре в Архангельске открылась масштабная выставка «Акварель в кубе». В ней участвуют 42 художника из 25 российских регионов. Всего участники представили для выставки 120 работ, выполненных в технике акварели.