В Национальном музее Башкирии состоялось открытие выставки ковров

На открытии выставки «Ковров причудливый орнамент» в Башкирии гостям провели экскурсию

В Национальном музее Республики Башкортостан 14 октября состоялось открытие выставки «Ковров причудливый орнамент». Об этом сообщается на сайте Минкульта республики.

На выставке представили классические произведения коврового искусства из коллекции музея. Известно, что в фонде «Текстиль» на сегодняшний день хранится более 100 паласов, значительную часть которых собирали в Миякинском, Альшеевском, Стерлибашевском, Баймакском, Белорецком, Илишевском, Чекмагушевском и других районах.

Отмечается, что церемонию посетили заместитель министра культуры Башкирии Ранис Алтынбаев и президент благотворительного фонда «БлагоДать» Лариса Назарова. Гостям открытия провели экскурсию, показали процесс создания ковра на настольном ткацком станке, а также рассказали о работе мастериц республики.

«Сохранение традиций, культуры и истории народов республики является одной из наших приоритетных задач», — подчеркнул Алтынбаев.

В рамках проекта планируется проведение музейно-образовательной интерактивной программы для детей и мастер-классов по созданию сувениров и маленьких ковров на дощечках. Выставка продлится до 30 ноября 2021 года.

12 октября сообщалось, что в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии пройдет фотовыставка «Видеть мир сердцем» с работами мастера декоративно-прикладного искусства Аюпа Цуроева. Экспозиция откроется 14 октября.