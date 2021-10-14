В Елабуге пройдет выставка художника Рашида Гилазова

В Музее современного этноискусства Елабужского государственного заповедника состоится выставка художника Рашида Гилазова. Об этом сообщает информационное агенство «Татар Информ».

Согласно материалу, экспозиция «Энергетическая живопись Рашида Гилазова» откроется в Елабуге 15 октября и продолжится до 15 января. Отмечается, что на выставке будут представлены работы художника, которые он создал за время своего пребывания в городе.

«Елабуга — вдохновляющий город, погода также располагает к творческой деятельности. Надо сказать, что сама осень является мощным катализатором для создания работ», — признался автор. По его словам, в основном он писал их маслом. После экспозиции картины отправят в фондовую коллекцию музея-заповедника.

Ранее стало известно, что в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии пройдет фотовыставка «Видеть мир сердцем», на которой будут выставляться более 60 работ мастера декоративно-прикладного искусства Аюпа Цуроева. Она откроется 14 октября.