В Архангельске открылась масштабная выставка «Акварель в кубе»

В Архангельске открылась масштабная межрегиональная выставка картин «Акварель в кубе»

В Архангельске открылась масштабная межрегиональная выставка картин «Акварель в кубе». В ней участвуют 42 художника из 25 российских регионов, сообщает портал 29.ru.

Всего участники представили для выставки 120 работ, выполненных в технике акварели. Экспозиция работает в выставочном зале Союза художников. Она закроется 7 ноября.

В рамках выставки в Союзе художников будут проводиться экскурсии, мастер-классы от художников, в том числе и для детей.

12 октября сообщалось, что в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии пройдет фотовыставка «Видеть мир сердцем» с работами мастера декоративно-прикладного искусства Аюпа Цуроева. Экспозиция откроется 14 октября.