В Брянске открылся первый международный фотофестиваль «Люди и время»

В Брянске открылся первый международный фестиваль фотографии «Люди и время»

Первый международный фестиваль фотографии «Люди и время» стартовал в Брянске. Об этом сообщает портал «Мой Брянск».

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На выставке представлены работы фотографов из Японии, Франции, Италии, ЮАР, США, Грузии и России. Фестиваль развернулся на нескольких площадках города, главная экспозиция заработала в арт-центре «Модуль». Она закроется 17 октября.

Организатор мероприятия Татьяна Фокина объяснила, что решила устроить международную выставку в Брянске из-за всероссийского тренда — по ее словам, все больше художников едут в регионы страны, чтобы получить новый опыт и обратную связь от неискушенной публики.

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