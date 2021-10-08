В 2022 году в Волгограде пройдет крупнейший в России музыкальный фестиваль

В июле 2022 года в Волгограде состоится крупный музыкальный фестиваль ParkSeason Fest

Летом 2022 года в Волгограде пройдет вторая часть крупнейшего в Росси музыкального фестиваля ParkSeason Fest. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Мероприятие состоится 1 и 2 июля на стадионе «Волгоград Арена». В первый день фестиваля выступят известные панк-группы. Среди них — «НАИВ», «Кис-Кис», «Кирпичи», «Черный вторник», а также местная команда «В чем дело?» и другие.

Второй день фестиваля начнется у малой сцены с выступлений «Касты», Bad Balance, Face и «Каспийского груза». Вечером на большую сцену стадиона выйдут хедлайнеры события: «Мумий Тролль», «Би-2», «Сплин» и «ДДТ».

Известно, что первая часть мероприятия состоялась 29 мая в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Вторую часть ParkSeason Fest перенесли в связи с ухудшающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Ранее в октябре сообщалось, что в Хабаровске впервые прошел фестиваль «Рок над Амуром», на котором выступили как местные, так и известные на всю Россию исполнители. В мероприятии приняли участие Пелагея, Вячеслав Бутусов, группа «Смысловые галлюцинации». Изначально концерт готовили ко Дню Молодежи, но позже перенесли из-за пандемии.