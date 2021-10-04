Фестиваль «Рок над Амуром» впервые прошел в Хабаровске

В Хабаровске впервые прошел фестиваль «Рок над Амуром», на котором выступили как местные, так и известные на всю Россию исполнители. Об этом сообщает портал «Губерния».

В мероприятии приняли участие Пелагея, Вячеслав Бутусов, группа «Смысловые галлюцинации». Концерт готовили ко Дню Молодежи, но перенесли из-за пандемии.

По итогам фестиваля местные артисты смогут выиграть приз — запись мини-альбома с продюсером, который сотрудничал с Земфирой, «Аквариумом» и группой «Сплин». Организаторы мероприятия также помогут в его продвижении.

Ранее сообщалось, что в Вяжемском районе Хабаровского края прошел юбилейный фестиваль варенья. В торговые ряды встали около 70 местных жителей, среди них были как крупные производители, так и любители. Местные повара приготовили для дегустации и продажи более 500 литров различного домашнего варенья.