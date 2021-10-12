В Ингушетии пройдет открытие фотовыставки Аюпа Цуроева «Видеть мир сердцем»

В музее изобразительных искусств Ингушетии представят более 60 работ Аюпа Цуроева

В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии пройдет фотовыставка «Видеть мир сердцем». Об этом сообщается на сайте учреждения.

Открытие экспозиции состоится 14 октября в 14:30. Отмечается, что на выставке представят более 60 работ художника, мастера декоративно-прикладного искусства Аюпа Цуроева.

«Аюп Даудович удивительным образом передает через объектив камеры свою любовь к родной Ингушетии», — говорится в объявлении на сайте музея.

Государственный музей изобразительных искусств расположен по адресу город Карабулак, улица Джабагиева, дом 139.

Ранее в октябре сообщалось, что в Брянске открылся первый международный фотофестиваль «Люди и время». На выставке представлены работы фотографов из Японии, Франции, Италии, ЮАР, США, Грузии и России. Фестиваль развернулся на нескольких площадках города.