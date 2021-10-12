В Пермском крае пройдет международный кинофестиваль «Форма жизни»

В Пермском крае впервые пройдет международный фестиваль документального кино «Форма жизни». Мероприятие посвящено вопросам экологии, передает ТАСС.

Фестиваль откроется 24 ноября и завершится 28-го числа. Его цель — помочь в решении вопросов экологии, сохранения и использования природных ресурсов, переработки отходов, взаимоотношения человека и дикой природы.

Посетителям «Формы жизни» будут представлены две конкурсные программы — национальная и международная. В них войдут российские и зарубежные документальные, образовательные, экспериментальные и учебные фильмы последних двух лет, посвященные вопросам окружающей среды и всех форм жизни.

Ранее сообщалось, что в Брянске открылся первый международный фотофестиваль «Люди и время». На выставке представлены работы фотографов из Японии, Франции, Италии, ЮАР, США, Грузии и России.

