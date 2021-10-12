В Дербенте стартовал этнокультурный фестиваль «Кавказ обетованный»

В Дербенте стартовал первый этнокультурный фестиваль народов Большого Кавказа «Кавказ обетованный». Об этом сообщает ТАСС.

Темой мероприятия стала история горских евреев и еврейская культура. На открытии фестиваля состоялся музыкально-художественный перформанс «Еврейская сюита». Также в городе открылись тематические выставки.

Гостей фестиваля ждут концерты и перформансы, фестиваль кавказско-еврейской кухни с открытой дегустацией и показы документальных фильмов, а также творческие встречи с традиционными музыкантами и художниками, мастер-классы и лекции с антропологами и фольклористами о культуре, истории и быте еврейской общины.

«Кавказ обетованный» завершится 15 октября. Фестиваль планируют проводить ежегодно, каждый раз делая акцент на одной из культур народов Северного Кавказа.

В июне в Республике Дагестан в девятый раз прошел межрегиональный фестиваль народного творчества «Кавказ — единая семья». В рамках программы состоялся мини-парад представителей всех регионов Северного Кавказа. Участие в мероприятии приняли ансамбли из Чечни, Дагестана, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольского края.