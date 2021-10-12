В Башкирии открылась обновленная Сибайская филармония

Пережившее пожар здание Сибайской филармонии открылось после проведенного ремонта. После завершения работ в обновленном здании провели торжественный концерт под названием «Рожденные в Зауралье», приуроченный ко Дню Республики. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры Республики Башкортостан.

Уточняется, что во время ремонта здание площадь филармонии увеличили с 2,5 тысяч квадратных метров до 6,5 квадратных метров. Вместимость зрительного зала расширили до 500 мест. Кроме того, был приобретен концертный рояль «Steinway & Sons».

Обращаясь к присутствующим на церемонии открытия, премьер-министр правительства республики Андрей Назаров подчеркнул, что культурное учреждение готово принимать мероприятия высокого уровня. «Сибай является по праву культурным центром башкирского Зауралья. Примечательно, что открытие обновленного здания филармонии состоялось накануне Дня Республики», — добавил он.

Ранее о реставрации поврежденного здания рассказал глава Башкортостана Радий Хабиров. Он уточнил, что осенью 2015 года огонь уничтожил большую часть здания, не сгорели только три стены. Изначально планировалось сдать объект в прошлом году, но пандемия коронавирусной инфекции нарушила планы. «Мы полностью перестроили здание после пожара, зрительный зал увеличили до 500 мест, выделили место для малого зала», — рассказал Хабиров, добавив, что уникальный архитектурный вид филармонии удалось сохранить.