В Башкирии назвали срок завершения реконструкции Сибайской филармонии

Пережившее пожар здание Сибайской филармонии планируется открыть в сентябре 2021 года. Сроки завершения реконструкции объекта в своем Instagram-аккаунте назвал глава Башкортостана Радий Хабиров.

Рассказывая о проделанной работе он уточнил, что осенью 2015 года огонь уничтожил большую часть здания, не сгорели только три стены. Изначально планировалось сдать объект в прошлом году, но пандемия коронавирусной инфекции нарушила планы. «Мы полностью перестроили здание после пожара, зрительный зал увеличили до 500 мест, выделили место для малого зала», — рассказал Хабиров, добавив, что уникальный архитектурный вид филармонии удалось сохранить.

В процессе реконструкции была облагорожена территория вокруг здания, также рядом с ним построили новый корпус.

Обратившись к главе администрации города Рустему Афзалову и министру культуры Башкирии Амине Шафиковой, Хабиров призвал их назначить дату концерта и пригласить его «в гости».

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