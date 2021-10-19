Стартовал второй раунд конкурса на самый необычный народный арт-объект России

Стартовал второй этап всероссийского конкурса по выбору самого необычного народного арт-объекта страны «Туту Арт». Об этом говорится в пресс-релизе онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

За победу в следующем раунде состязания сразятся восемь объектов из разных регионов: «Голова Святогора» из Челябинской области, Дом кузнеца Кириллова из Свердловской области, «Деревянное царство» из Пермского края, Храм всех религий из Татарстана, Парк каменного периода из Республики Башкортостан, статуя терминатора из железа, расположенная в Удмуртии, «Оренбургские кружева» из Оренбургской области и «Царь-остановка», которая находится в Курганской области.

Голосование пройдет с 19 по 25 октября и завершится в 22:00 по московскому времени.

Всего в соревновании участвуют 85 претендентов на победу, по одному от каждого региона России. Их разделили на 10 раундов по восемь и девять участников в каждом. Победителя конкурса объявят 24 января 2022 года.

«В этот раз мы решили рассмотреть поближе частное творчество креативных россиян — самобытных архитекторов, скульпторов, механиков и просто талантливых энтузиастов. Мы хотим привлечь внимание к арт-объектам и достопримечательностям, которые не встретишь в путеводителях», — рассказал создатель сообщества путешественников «Туту.ру» Сергей Пищулов.

Ранее в октябре назвали победителя первого раунда конкурса «Туту Арт». Им стал дом из бутылок, расположенный в селе Фентисово Курской области, за который проголосовали 46 процентов пользователей сети. Сооружение обогнало «Рок-забор» из Брянской области, Музей истории пиратства из Белгородской области и еще шесть арт-объектов.

