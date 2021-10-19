Дом из бутылок стал финалистом конкурса самых необычных арт-объектов страны

Дом из бутылок в Курской области стал финалистом конкурса «Туту Арт»

Дом из бутылок в селе Фентисово Курской области стал первым финалистом во всероссийском конкурсе самых необычных народных арт-объектов страны «Туту Арт». Об этом стало известно из пресс-релиза онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, за здание проголосовали 46 процентов пользователей сети — дом из бутылок обогнал «Рок-забор» из Брянской области, Музей истории пиратства из Белгородской области и еще шесть арт-объектов.

Как рассказали организаторы соревнования, когда-то кирпичный дом жителя поселка Леонида Сырых начал сереть — тогда мужчина решил обложить его стеклянными бутылками, которые сохраняют тепло.

В следующем раунде дом сразится с арт-объектами из восьми регионов — Челябинской, Свердловской, Оренбургской и Курганской областей, Пермского края, а также республик Татарстан, Башкортостан и Удмуртия. Голосование пройдет с 19 по 25 октября.

К концу года станет известна десятка финалистов, а победитель конкурса определится 24 января 2022 года. Церемония награждения пройдет в населенном пункте, где расположен выигравший объект.

Ранее, 12 октября, запустился первый этап конкурса «Туту Арт». В лонг-лист попали такие инсталляции как истребитель Люка Скайуокера в Якутии, машины на деревьях в Республике Алтай, «египетские» пирамиды из соломы в Ставропольском крае и дом из бутылок в Курской области.

