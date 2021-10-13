Россиянам предложили выбрать самый необычный народный арт-объект страны

«Туту.ру» запустил первый этап конкурса по выбору самого необычного арт-объекта России

Жителям России предложили принять участие в голосовании и выбрать самые необычные народные арт-объекты страны. Проект «Туту Арт» запущен онлайн-сервисом для планирования путешествий «Туту.ру», сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, согласно информации организаторов, в конкурсе примут участие 85 объектов — по одному из каждого региона России. В лонг-лист попали такие инсталляции как истребитель Люка Скайуокера в Якутии, машины на деревьях в Республике Алтай, «египетские» пирамиды из соломы в Ставропольском крае и дом из бутылок в Курской области.

Первый этап проекта запустился 12 октября и продлится до 18 октября, в нем участвуют восемь объектов, включая «Рок-забор» в Брянской области, дом из бутылок в Курской области, Музей истории пиратства в Белгородской области, «Дом с сюрпризами» в Орловской области, дом на колесах в Липецкой области, Музей в подъезде в Тамбовской области, усадьбу Трубиных в Рязанской области, и детсадовский автопарк во Владимирской области.

Уточняется, что к концу года станет известна десятка финалистов, а победителя определят 24 января 2022 года. Как пояснили авторы «Туту Арт», список необычных объектов был составлен на основании вариантов, предложенных сообществом «Туту» в соцсетях, а также экспертным советом конкурса.

В январе в рамках другого проекта «Туту.ру» россияне выбрали самый необычный памятник страны — им оказалась скульптура тувинской письменности, расположенная в музее-заповеднике «Белдир-Кежии» в Республике Тыва.