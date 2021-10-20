Псковская студентка сыграла на гуслях и победила во всероссийском конкурсе

Студентка Псковского колледжа искусств Ольга Зинина стала одной из победительниц всероссийского фестиваля-конкурса «Потомки великих мастеров», прошедшего в Дербенте, Республика Дагестан. Об этом сообщает «Псковская лента новостей».

Отмечается, что конкурс проходил в два этапа, заочный и очный. Для первого этапа состязания конкурсантка подготовила исследовательскую работу, посвященную псковским традиционным гуслям. В очном этапе она исполнила на гуслях композицию.

Ранее в октябре сообщалось, что в Дербенте стартовал первый этнокультурный фестиваль народов Большого Кавказа «Кавказ обетованный». Темой мероприятия стала история горских евреев и еврейская культура. На его открытии состоялся музыкально-художественный перформанс «Еврейская сюита».