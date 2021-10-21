В Уфе почтили память народного поэта Мустая Карима

В Уфе почтили память народного поэта, прозаика, драматурга и философа Башкортостана Мустая Карима. Об этом сообщает местное издание «Башинформ».

Торжественная церемония возложения цветов к памятнику писателя состоялась 20 октября в честь 102-летия со дня его рождения. На мероприятии присутствовали глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов, а также дочь поэта Альфия Каримова, которая является директором Фонда имени Мустая Карима.

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что его сердце навсегда осталось с Башкирией. Произведения Мустая Карима, посвященные Родине, — тому подтверждение!» — сказал на торжестве Котов.

Согласно материалу, после возложения цветов Альфия Каримова, декан факультета башкирской филологии, востоковедения и журналистики Башкирского государственного университета (БГУ) Гульфира Абдуллина и ректор БГУ Николай Морозкин вручили студентам учебного заведения гранты Фонда имени Мустая Карима.

Известно, что с 2006 года денежные вознаграждения выдаются студентам и аспирантам БГУ за хорошую учебу, активную общественную работу и научные труды, которые вносят вклад в развитие родного языка и литературы. В этом году гранты получили аспиранты Булат Зинуров и Лилия Алтынгужина, а также магистрант Эльнара Кутлиахметова.

«Такое счастье, что у нас есть этот конкурс, молодежь талантливая, которая дерзает, которая с нами на одной волне, и мы можем выбирать и надеяться на этих молодых ученых (...) Будем оптимистичнее. Этому нас учил Мустай Карим», — заключила Альфия Каримова.

Ранее в сентябре стало известно, что в Уфе состоится международный фестиваль-конкурс хореографических училищ «Малый Нуреевский». Конкурс пройдет по направлениям «народно-сценический» и «классический» танцы. В нем примут участие школы из России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии и Узбекистана.