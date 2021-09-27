В Уфе состоялась премьера спектакля «Сказ о Кисякбике»

В Уфе прошла премьера спектакля «Сказ о Кисякбике» с Ляйсан Каримовой в главной роли

В Уфе на сцене Национального молодежного театра имени Мустая Карима состоялась премьера спектакля «Сказ о Кисякбике». Об этом сообщает «Башинформ».

Постановка создана на основе пьесы драматурга Михаила Башкирова по мотивам рассказа Марьям Буракаевой. Легенда строится на известном историческом сюжете XVIII века о реальной трагической судьбе Кисякбики Байрасовой. Уточняется, что это история о разрушении традиционного старого мира, на защиту которого становится женщина, потерявшая своего мужа и трех сыновей.

Известно, что спектакль поставил заслуженный деятель искусств Республики Калмыкия и Российской Федерации Борис Манджиев. Главную роль сыграла заслуженная артистка Башкортостана Ляйсан Каримова.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Уфе состоится международный фестиваль-конкурс хореографических училищ «Малый Нуреевский». Конкурс пройдет по направлениям «народно-сценический» и «классический» танцы. В нем примут участие школы из России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии и Узбекистана.