В Волгоградской области стартовал театральный фестиваль «Успех»

В Волгоградской области стартовал первый региональный театральный фестиваль «Успех»

В Волгоградской области стартовал первый региональный театральный фестиваль «Успех». Об этом сообщается на сайте местных властей.

Фестиваль завершится в январе 2022 года. В нем примут участие 12 театров области, в том числе из Волгограда, Камышина, Калача-на-Дону и Волжского. Отмечается, что ближайший показ состоится в Волгоградском молодежном театре 28 октября. Артисты представят премьерный спектакль «Воскресение» по роману писателя Льва Толстого.

В «Успехе» также примут участие театры кукол, детские и музыкальные театры. Расписание показов доступно на странице мероприятия во «ВКонтакте».

21 октября сообщалось, что во Владивостоке начался фестиваль американского кино AMFest 2021. Мероприятие, которое проводится в кинотеатре «Уссури» при официальной поддержке посольства США в Москве, завершится 24 октября.