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Назван победитель фестиваля документалистики «Россия»

Гран-при фестиваля документального кино «Россия» получила картина «Дальний план» Головнева
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Кадр из фильма «Дальний план»

В Екатеринбурге подвели итоги XXXII открытого фестиваля документального кино «Россия». Гран-при получила картина «Дальний план» режиссера Владимира Головнева, сообщает ТАСС.

«Этот фильм не вызвал споров вообще в нашем жюри, все были восхищены историей, режиссером. Мне вдвойне приятно, что режиссер сохраняет традицию уральской школы документального кино», — прокомментировал присуждение приза председатель жюри Алексей Федорченко. Наградой за победу станет грант в размере 100 тысяч рублей на съемку следующей картины.

В категории телевизионных документальных фильмов победила лента «Агафья» режиссера Павла Селина. Приз зрительских симпатий получили картина «Человек неунывающий» Андрея Кончаловского и «Последний адмирал Советского Союза» Геннадия Каюмова.

Фестиваль проводился с 15-го по 20 октября, на участие в нем было подано более 400 заявок. В основные конкурсы в итоге вошли 62 фильма.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае впервые пройдет международный фестиваль документального кино «Форма жизни», посвященный вопросам экологии. Мероприятие откроется 24 ноября.

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